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|DVD/VCDAnimasyon / Kısa Film / Korku
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Puanlama
IMDb : 6.0/10
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IMDB Puanı : 4.7
Yönetmen : Howard E. Baker, Arish Fyzee
Tür : Animasyon / Aile Filmi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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Türkçe Adı : Çılgın Dostlar 2
IMDB Puanı : 5.6
Yönetmen : Matthew O'Callaghan, Todd Wilderman
Tür : Animasyon / Macera / Komedi / Aile Filmi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 6.9
Yönetmen : Tomás Lunák
Tür : Animasyon / Dram
Ülke : Çek Cumhuriyeti / Almanya
Dil : Çekçe