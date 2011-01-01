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|FilmKısa Film / Fantastik / Duygusal
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Puanlama
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IMDB Puanı : 7.2
Yönetmen : Ryan Haysom
Tür : Kısa Film / Korku / Gizem
Ülke : İngiltere / Almanya
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 5.5
Tür : Kısa Film / Komedi / Duygusal
Ülke : Fransa
Dil : Fransızca
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IMDB Puanı : 8.4
Yönetmen : Mehmet Emrah Erkani
Tür : Kısa Film / Polisiye / Dram
Ülke : Türkiye
Dil : Türkçe