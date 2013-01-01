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|Kısa Film / Fantastik / Korku
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Puanlama
IMDb : 6.7/10
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IMDB Puanı : 7.3
Tür : Animasyon / Kısa Film / Aksiyon
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 6.5
Yönetmen : Uzair Sipra
Tür : Belgesel / Kısa Film / Aksiyon
Ülke : Hong Kong
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 7.9
Yönetmen : Daniel Yam Kum Tim
Tür : Kısa Film / Dram
Ülke : Singapur
Dil : İngilizce