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Cured (2016)
Kısa Film / Fantastik / Korku
Cured posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.7/10   

Kadro
Yönetmen :
Eric England
Oyuncular :
Michael Berryman, Scout Taylor-Compton, Sailor Holland, Mika Boyle, Kara Boyle, Rainey Holland, Rylee Holland, Miles B. Miller, Harley Burks
Detaylar
Süre :
9 dakika
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