|
|FilmKısa Film / Korku
|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|
|
IMDB Puanı : 7.9
Yönetmen : James W. Griffiths
Tür : Kısa Film / Dram / Fantastik
Ülke : İngiltere / Polonya
Dil : İngilizce
|
|
IMDB Puanı : 6.9
Yönetmen : Kaleb Lechowski
Tür : Animasyon / Kısa Film / Bilim Kurgu
Ülke : Almanya / ABD
Dil : İngilizce
|
|
IMDB Puanı : 7.3
Yönetmen : Chris Buck, Jennifer Lee
Tür : Animasyon / Kısa Film / Macera
Ülke : ABD
Dil : İngilizce