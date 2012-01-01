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The Internship Games (2015)
FilmKomedi
The Internship Games posteri
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 5.00/10
 5.0/10 (1 oy)
IMDb : 4.4/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Tonya Reneé Banks, Tania Zee, Elena Ray, Dah-uh Morrow, Crystal-Lee Naomi, JQ Cole, Bella Maori, Victor Ikani, Maggie Slack, Lindsay Kay Hayward, Geoffrey Alan Harris, Joy Yao, Timothy A. Wilson, Chris Untiet, Jodi Harrison
Detaylar
Süre :
95 dakika
Görüntü :
Renkli
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