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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.0/10
|Yaratıcı :
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| Oyuncular (Önemli roller):
Santiago Cabrera, Jennifer Finnigan, Charlie Rowe, Jackie Byers, Rachel Drance, Shazi Raja, Ian Anthony Dale, Erica Luttrell, Josette Jorge, Raven Dauda, Dennis Boutsikaris, Andre Dae Kim, Greg Calderone, Vasanth Saranga
|Oyuncular (Tam kadro):
Santiago Cabrera, Jennifer Finnigan, Charlie Rowe, Jackie Byers, Rachel Drance, Shazi Raja, Ian Anthony Dale, Erica Luttrell, Josette Jorge, Raven Dauda, Dennis Boutsikaris, Andre Dae Kim, Greg Calderone, Vasanth Saranga, Brian Markinson, Sasha Roiz, Mark Moses, James Gilbert, Daiva Johnston, Paul De La Rosa, Lovina Yavari, Aaron Poole, Jeffrey Nordling, John Noble, Derek Webster, Dean Armstrong, Tovah Feldshuh, Albert Chung, Billy Parrott, Dorly Jean-Louis, Autumn Reeser, Mark Ivanir, Dewshane Williams, Tara Nicodemo, Billy Turnbull, Trish Fagan, Pj Lazic, Irene Poole, Andrew Moodie, Simon Northwood, Taylor Cole, Zuleikha Robinson, Neil Tyson, Kenneth Welsh, Andrew Bushell, Noah Danby, Karen Robinson, Sean Connolly Affleck, Mary Ashton, Warren Belle, Vieslav Krystyan, Nola Augustson, Chattrisse Dolabaille, James Kall, Eric Woolfe, Cassius Crieghtney, Martin Roach, Rory O'Shea, Vijay Mehta, Xavier Schoppel, Derek Barnes, Jesse Griffiths, Jesse LaVercombe, David Alexander Miller, Ngabo Nabea, Troy Blundell, Sharon McFarlane, Shawn Meunier, Brian Paul, Ola Sturik, Angela Besharah, Michael Brown, Tamara Chemij, Daniel Falk, Joey Nijem, Catherine Tait, Gloria Valentine, Christian Bako, Sarah English, Natalie Jantzi, Eitan Kerzman, Khalid Klein, Yvanna-Rose Leblanc, Colin McClean, Barry Davis, Stuart Dowling, Joan Gregson, Jonathon LeRose, Derwin Phillips, Charles Seminerio, Edward Zinoviev, Vladimir Burtsev, Karl Campbell, Shamus Fynes, Diane Johnstone, Doug MacLeod, Thom Marriott, Jeff Miller, Jake Raymond, Igor Shamuilov, Phi Huynh, Nancy Palk, Sara Sahr, Stephany Seki, Olivia Barrett, Noorin Gulamgaus, Tara Koehler, John Tokatlidis, Michael Boisvert, Michael James Regan, Vladimir Tsyglian, Dave Reachill, Kyle Alcock, Kristin McGuire, Mark Quigley
| Diğer Adı :
Спасение
| Süre :
43 dakika