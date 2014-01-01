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|FilmKısa Film / Korku
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Puanlama
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IMDB Puanı : 6.5
Yönetmen : Elaine Bogan, John Sanford
Tür : Animasyon / Kısa Film / Macera
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 6.6
Tür : Kısa Film / Dram
Ülke : Türkiye / Fransa
Dil : Türkçe
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IMDB Puanı : 5.6
Yönetmen : Mourad Boudaoud, Carine May
Tür : Kısa Film / Komedi / Dram
Ülke : Fransa
Dil : Fransızca