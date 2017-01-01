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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.8/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Stephen Moyer, Amy Acker, Sean Teale, Natalie Alyn Lind, Percy White, Coby Bell, Jamie Chung, Blair Redford, Emma Dumont, Hayley Lovitt, Jermaine Rivers, Garret Dillahunt, Elena Satine, Joe Nemmers, Skyler Samuels
|Oyuncular (Tam kadro):
Stephen Moyer, Amy Acker, Sean Teale, Natalie Alyn Lind, Percy White, Coby Bell, Jamie Chung, Blair Redford, Emma Dumont, Hayley Lovitt, Jermaine Rivers, Garret Dillahunt, Elena Satine, Joe Nemmers, Skyler Samuels, Jeffrey Daniel Phillips, Andrew Benator, Michelle Veintimilla, David Norona, Frances Turner, Danny Ramirez, DJames Jones, Jessi Goei, Elliott Grey, Dinarte de Freitas, Charlie Nix, Angela Oh, Zach Roerig, Sharon Gless, Kristopher Charles, Kate MacCallum, Michael Aaron Milligan, Monique Grant, Josh Henry, Gino Vento, Renes Rivera, Jason Ligon, Dayna Beilenson, Forrest Briggs, Van Marten, Toks Olagundoye, Dale Godboldo, Steffan Argus, Jeffrey Nordling, Pierce Bailey, Raymond J. Barry, Adam Boyer, Courtney Dietz, Matt Doman, Christine Dunford, Folake Olowofoyeku, Erin Way, Ray Campbell, Erinn Ruth, David Alessi, Vanessa Aranegui, Billy Blair, Chris Butler, Tom Glynn, Darren Goldstein, Jason Burkey, Vishesh Chachra, Giovanni DeVito, Jeff Elliott, Jeff Foxworth, Josué Gutierrez, Will Jones, Will Jones, Michelle Kim, Matt Cornwell, Bryan Davis, Christian Adam, Paul Cooper, Cooper Roth, Alex Collins, Elliott Dixon, Aerli Austen, Scarlett Blum, Dalton Gray, Bobby Hernandez, Bobby Hernandez, Frieda Jane, Stephan Jones, Tess Malis Kincaid, Caitlin Mehner, Jaxon Rose Moore, Mimi Fletcher, Steve Alderfer, Dave Blamy, Ryan Czerwonko, Adam Horwitz, Gabriel Manak, Charles Green, Jacinte Blankenship, Jim Dougherty, Cynthia Jackson, Bob Jennings, Aaron Quick Nelson, Liza Fagin, Eric Hunter, Roscoe Johnson, Glenn Magee, H. Charles Parrish, Christabelle Rose, Mike Senior, Brooke Jaye Taylor, Omer Mughal, Ava Culpepper, , Lloyd Pitts, Cristian Gonzalez, Jordan Eli Arellano, Tony Demil, Andrew Masset, Javier Vazquez Jr., Jordan Eli, Jayvo Scott, Katelyn Farrugia, Raymond Scott Parks, Marco Schittone, Kurt Yue, Ilan Srulovicz, Justin Matthew Smith, Aden Stay, Barbara Hawkins-Scott, Matthew Tompkins, David Moretti, Anissa Matlock, Cynthea Mercado, Anthony Nguyen, Hayden Smith, Mya Cobb, Elizabeth Davidovich, Riria Niimura, James Sterling, Darion Costley, Michael James Anders, Charley Bauman, Colin Beaton, Jason Bremer, Paul Caraway, Timothy Carr, Dana Chambers, Craig Cole, John Confer, Terrie Cooklin, Clarence Cross, Casey Crow, Jacob Evans, Katie Fairbanks, Niles Finklea, Lauran Foster, Seth Gowans-Savage, Corinne Griffin, Maxwell Highsmith, Rocco Hill, Bobby Hoskins, Jonathan Hunter, Steven Johnson, Christopher Delante Jones, Shelley Kaehr, Jalana Kasambira, Aleia Kristene, Sierra Nicole Krug, Stan Lee, Melissa LeEllen, Jessica Lia, Hannah Mathes, Alex Nicole McConnell, Evan Mclellan, Octavio Meza, Houston Ries, Jessica Robinson, Gurie Sheffield, Shawn South, Timothy M. Steele, Kent Wagner, Benjamin Weaver, Tanya Wheelock, Jamel Chambers, GlenNeta Griffin, Duke Jackson, Floyd Anthony Johns Jr., Ernest Owens, Robert Payen, Mason Pike, Agustin Reiter, Persephonie Rose
| Diğer Adı :
Marvel Action-Adventure Series
| Süre :
43 dakika
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby