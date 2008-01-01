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|FilmKısa Film / Korku / Gizem
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Puanlama
IMDb : 7.7/10
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IMDB Puanı : 7.2
Yönetmen : Jeremy Konner
Tür : Kısa Film / Aksiyon / Komedi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 6.0
Yönetmen : Robby Starbuck
Tür : Kısa Film / Gerilim
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 7.7
Yönetmen : Nick Park
Tür : Animasyon / Kısa Film / Komedi / Aile Filmi
Ülke : İngiltere
Dil : İngilizce