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The Talisman (2008)
FilmKısa Film / Korku / Gizem
The Talisman posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.7/10   

Kadro
Oyuncular :
Cameron Bright, Luc Morin, Marie-Claude Sabourin, Raynald Simard
Detaylar
Süre :
7 dakika
Görüntü :
Renkli
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