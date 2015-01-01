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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 8.8/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Úrsula Corberó, Itziar ItuÜ±o, Alvaro Antonio García, Paco Tous, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel HerrÜ¡n, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, MarÜa Pedraza, Darko Peric, Kiti Manver, Anna Gras, Fernando Soto, Mario de la Rosa, Juan Fernández, Clara Alvarado, Fran Morcillo, Miquel García Borda, Cristina Saavedra
|Oyuncular (Tam kadro):
Úrsula Corberó, Itziar ItuÜ±o, Alvaro Antonio García, Paco Tous, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel HerrÜ¡n, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, MarÜa Pedraza, Darko Peric, Kiti Manver, Anna Gras, Fernando Soto, Mario de la Rosa, Juan Fernández, Clara Alvarado, Fran Morcillo, Miquel García Borda, Cristina Saavedra, Xavi Ortuzar, Naia Guz Sanchez, Hannah Swain, AgnÜ¨s Llobet, Pep Tosar, Lobo, Pedro Pablo Isla, Erika Bleda, Peter Nikolas, Javier Perdiguero, Oti Manzano, Práxedes Nieto, Óscar Zafra, Mery Cabezuelo, Bárbara de Lema, Elisabet Gelabert, Adelfa Calvo, NÜ©stor Arnas, Leticia Etala, Fran Morales, Alejandro Bazzano, Pere Brasó, Ainhoa SantamarÜa, Luis Bermejo, Gloria GarcÜa Baquero, Mario Mayo, Susanna Griso, Julia Otero, Cristina Pardo, Mercedes Pascua, Montse Peidro, Alfonso Egea, Nacho Abad, Roberto GarcÜa Ruiz
| Diğer Adı :
Dom z papieru
| Süre :
70 dakika