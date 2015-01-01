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"La casa de papel" (2017)
TV DizisiAksiyon / Polisiye / Gizem
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.8/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Úrsula Corberó, Itziar ItuÜ±o, Alvaro Antonio García, Paco Tous, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel HerrÜ¡n, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, MarÜ­a Pedraza, Darko Peric, Kiti Manver, Anna Gras, Fernando Soto, Mario de la Rosa, Juan Fernández, Clara Alvarado, Fran Morcillo, Miquel García Borda, Cristina Saavedra
Detaylar
Diğer Adı :
Dom z papieru
 Süre :
70 dakika
Görüntü :
Renkli
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