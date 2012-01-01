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Capstone's Oak (2013)
FilmKısa Film / Fantastik / Gerilim
Capstone's Oak posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.5/10   

Kadro
Oyuncular :
Sophia Flot-Warner, Nick George, David Alan Graf, Nicole Wyland
Detaylar
Süre :
22 dakika
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby Digital
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