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|FilmKısa Film / Fantastik / Gerilim
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Puanlama
IMDb : 6.5/10
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IMDB Puanı : 7.2
Yönetmen : Ryan Haysom
Tür : Kısa Film / Korku / Gizem
Ülke : İngiltere / Almanya
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 6.6
Tür : Kısa Film / Dram / Bilim Kurgu
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 7.3
Yönetmen : Chris Buck, Jennifer Lee
Tür : Animasyon / Kısa Film / Macera
Ülke : ABD
Dil : İngilizce