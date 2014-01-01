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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.5/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Molly McIntyre, James Gallo, Sally Kirkland, Cody Beverstock, Kasia Pilewicz, Alex Miller, David Schroeder, Maryann Baum, Brian Block, Chad Boreen, Shealyn Brand, Steven Cruz, Michael Cuen, Joseph Daniels, Beau Dawson
|Oyuncular (Tam kadro):
Molly McIntyre, James Gallo, Sally Kirkland, Cody Beverstock, Kasia Pilewicz, Alex Miller, David Schroeder, Maryann Baum, Brian Block, Chad Boreen, Shealyn Brand, Steven Cruz, Michael Cuen, Joseph Daniels, Beau Dawson, Sandra Edgar, Jake Flaming, Kenneth Freeland, Tal Genavia, Andrew Greene, Wayne Hellstrom, Ashley Hereid, Stacey Krakus, Daryl Leonardo, Amy McDonald, Schno Mozingo, Stacey C. Ozuna, Cristian Plesh, Christina Russo, Deanna Salas, Michelle Vallance, Ninette Westendorff
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby