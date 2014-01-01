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Slut (2014)
FilmKısa Film / Dram / Korku
Slut posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.5/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Molly McIntyre, James Gallo, Sally Kirkland, Cody Beverstock, Kasia Pilewicz, Alex Miller, David Schroeder, Maryann Baum, Brian Block, Chad Boreen, Shealyn Brand, Steven Cruz, Michael Cuen, Joseph Daniels, Beau Dawson
Detaylar
Süre :
21 dakika
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby
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