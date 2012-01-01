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|DVD/VCDKısa Film / Dram
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Puanlama
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IMDB Puanı : 7.7
Yönetmen : Daniel Junge, Sharmeen Obaid-Chinoy
Tür : Belgesel / Kısa Film / Dram
Ülke : ABD / Pakistan
Dil : Urduca / İngilizce
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IMDB Puanı : 8.1
Tür : Animasyon / Kısa Film / Aksiyon
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 8.5
Tür : Animasyon / Kısa Film
Ülke : Hollanda
Dil : İngilizce