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|FilmKısa Film / Korku
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Puanlama
IMDb : 6.2/10
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IMDB Puanı : 6.9
Yönetmen : Mark Cowen
Tür : Belgesel / Animasyon / Kısa Film
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 8.1
Yönetmen : Jalmari Helander
Tür : Aksiyon / Komedi / Kısa Film
Ülke : Finlandiya
Dil : İngilizce / Fince
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IMDB Puanı : 7.9
Yönetmen : Anthony Lucas
Tür : Animasyon / Kısa Film / Macera / Gizem / Bilim Kurgu
Ülke : Avustralya
Dil : İngilizce