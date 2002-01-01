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Daughter (2002)
FilmKısa Film / Korku
Daughter posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.2/10   

Kadro
Oyuncular :
Jennifer-Ashlyn Qualey, Marcie Seklecki
Detaylar
Süre :
14 dakika
Görüntü :
Renkli
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