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|DVD/VCDKısa Film / Komedi
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Puanlama
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IMDB Puanı : 6.9
Tür : Animasyon / Kısa Film / Macera
Ülke : Almanya
Dil : Almanca
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IMDB Puanı : 6.5
Yönetmen : Alberto VÜ¡zquez
Tür : Animasyon / Kısa Film / Fantastik
Ülke : İspanya
Dil : İspanyolca
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IMDB Puanı : 6.8
Yönetmen : Esteban Crespo
Tür : Kısa Film / Dram / Savaş
Ülke : İspanya
Dil : İspanyolca