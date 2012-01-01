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|DVD/VCDKısa Film / Bilim Kurgu
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Puanlama
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IMDB Puanı : 5.8
Yönetmen : Dima Levanchuk
Tür : Kısa Film / Aksiyon / Komedi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 8.2
Yönetmen : Jon Olav Stokke
Tür : Kısa Film / Dram / Tarihi
Ülke : İngiltere
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 8.3
Yönetmen : Ben Watts
Tür : Kısa Film / Dram
Ülke : ABD
Dil : İngilizce