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"The Crossing" (2018)
TV DizisiMacera / Dram / Bilim Kurgu
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.5/10   

Kadro
Yaratıcı :
,
Oyuncular (Önemli roller):
Rick Gomez, Grant Harvey, Kelley Missal, Simone Kessell, Luke Camilleri, Steve Zahn, Christian Michael Cooper, Ryan McDonell
Detaylar
Diğer Adı :
La traves
Görüntü :
Renkli
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