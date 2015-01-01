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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.5/10
|Yönetmen :
Aaron Sorkin
|Yazar/Senaryo :
Aaron Sorkin, Molly Bloom
| Oyuncular (Önemli roller):
Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Jeremy Strong, Chris O'Dowd, J.C. MacKenzie, Brian d'Arcy James, Bill Camp, Graham Greene, Justin Kirk, Angela Gots, Natalie Krill, Stephanie Herfield, Madison McKinley
|Oyuncular (Tam kadro):
Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Jeremy Strong, Chris O'Dowd, J.C. MacKenzie, Brian d'Arcy James, Bill Camp, Graham Greene, Justin Kirk, Angela Gots, Natalie Krill, Stephanie Herfield, Madison McKinley, Joe Keery, Michael Kostroff, Claire Rankin, Victor Serfaty, Whitney Peak, Jon Bass, Joseph Brooks, Samantha Isler, Piper Howell, Kerr Hewitt, Khalid Klein, Chris Hoffman, Matthew Deslippe, Jacob Blair, Chris Boyle, Duane Murray, Jeff Kassel, Dan Lett, Tim Mooney, Moti Yona, Leo Vernik, John Nelles, Jason Weinberg, Rachel Skarsten, Linette Robinson, Robert B. Kennedy, Morgan David Jones, Elisa Moolecherry, Alan C. Peterson, Dov Tiefenbach, Bo Martyn, Amy Rutherford, Frank Falcone, Kris Siddiqi, Jonathan Purdon, David Reale, Jake Goldsbie, Todd Thomas Dark, Chris Owens, Gary Brennan, Tom Black, Ken Linton, Zachary Goodbaum, Tony Stellisano, Tommy Julien, Jason Pithawalla, James Hurlburt, John Krpan, Shane Harbinson, Vasilios Pappas, Rae Anne Stroeder, Alanna Macaulay, George Tchortov, Thomas Hauff, Ari Cohen, David Lafontaine, David Gingrich, Jeffrey Parazzo, Bruno Verdoni, Rico Tudico, Mary Ashton, Lizzy DeClement, Catherine Burdon, Laura Cilevitz, Amy Stewart, Steve Brandes, Phil Primmer, Gurdeep Ahluwalia, Dan Duran, Vladimir Tsyglian, Dennis Drummond, Nicholas Banks, Michael Cohen, Karl Danhoffer, Daoud Heidami, Maria Lerinman, Alyssa Veniece, Robin Read, Randy Noojin, Dave Alaimo, FrÜ©dÜ©ric AndrÜ©, Jeffrey Barnes, Ross Carter, Gregory Falatek, Mariah Owen, Stephanie Purpuri
| Diğer Adı :
Apuesta maestra
| Süre :
140 dakika
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby Digital