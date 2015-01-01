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Annihilation (2018)
FilmMacera / Dram / Fantastik
Annihilation posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.1/10   

Kadro
Yönetmen :
Alex Garland
Yazar/Senaryo :
Alex Garland, Jeff VanderMeer
Oyuncular (Önemli roller):
Natalie Portman, Benedict Wong, Sonoya Mizuno, David Gyasi, Oscar Isaac, John Schwab, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez, Tuva Novotny, Tessa Thompson, Sammy Hayman, Josh Danford, Kristen McGarrity
Detaylar
Diğer Adı :
Aniquilaci
 Süre :
115 dakika
Görüntü :
Renkli
Ses Sistemi :
Dolby Digital / Dolby Surround 7.1
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