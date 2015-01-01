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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.1/10
|Yönetmen :
Alex Garland
|Yazar/Senaryo :
Alex Garland, Jeff VanderMeer
| Oyuncular (Önemli roller):
Natalie Portman, Benedict Wong, Sonoya Mizuno, David Gyasi, Oscar Isaac, John Schwab, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez, Tuva Novotny, Tessa Thompson, Sammy Hayman, Josh Danford, Kristen McGarrity
|Oyuncular (Tam kadro):
Natalie Portman, Benedict Wong, Sonoya Mizuno, David Gyasi, Oscar Isaac, John Schwab, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez, Tuva Novotny, Tessa Thompson, Sammy Hayman, Josh Danford, Kristen McGarrity, Mairead Armstrong, Kola Bokinni, Annarie Boor, Richard Clark, Crystal Clarke, Bern Collaco, Helena Holmes, Honey Holmes, Cosmo Jarvis, Bobby Mahmi, Odette Michell, Kumud Pant, Hiten Patel, Daniel Prewitt, Matthew Simpson, Miroslav Zaruba
| Diğer Adı :
Aniquilaci
| Süre :
115 dakika
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby Digital / Dolby Surround 7.1