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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.8/10
|Yönetmen :
Paul Thomas Anderson
|Yazar/Senaryo :
Paul Thomas Anderson
| Oyuncular (Önemli roller):
Vicky Krieps, Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Sue Clark, Joan Brown, Harriet Leitch, Dinah Nicholson, Julie Duck, Maryanne Frost, Elli Banks, Amy Cunningham, Amber Brabant, Geneva Corlett, Juliet Glaves, Camilla Rutherford
|Oyuncular (Tam kadro):
Vicky Krieps, Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Sue Clark, Joan Brown, Harriet Leitch, Dinah Nicholson, Julie Duck, Maryanne Frost, Elli Banks, Amy Cunningham, Amber Brabant, Geneva Corlett, Juliet Glaves, Camilla Rutherford, Gina McKee, Philip Franks, Tony Hansford, Steven F Thompson, George Glasgow, Niki Angus-Campbell, Georgia Kemball, Nick Ashley, Ingrid Schram, Ellie Blackwell, Zarene Dallas, Briain Gleeson, Pauline Moriarty, Harriet Sansom Harris, Eric Sigmundsson, Phyllis MacMahon, Richard Graham, Silas Carson, Martin D. Dew, James Thomson, Tim Ahern, Lujza Richter, Leopoldine Hugo, DÜ©lia RÜ©my, Alice Grenier, Emma Clandon, Ian Harrod, Sarah Lamesch, Julia Davis, Nicholas Mander, Jordon Stevens, Michael Stevenson, Jane Perry, Charlotte Melen, Neil Broome, Christopher David Burton, Graham Paige, Joseph Callaghan, Paul Carolan, David Charles-Cully, Olivia Charlotte Cole, Bern Collaco, Michael Gabbitas, Caroline Garnell, Jack Gordon, Cris Haris, Khristopher MacLeod, Alexandra Moloney, Andrew G. Ogleby, Pip Phillips, Gino Picciano, Richard Price, Jason Redshaw, Kelly Schembri, Thomas Scott, Dave Simon, Darren Talbot, Jack Tyson, Cecile Van Dijk
| Diğer Adı :
El hilo fantasma
| Süre :
130 dakika
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby Digital