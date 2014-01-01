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Phantom Thread (2017)
FilmDram / Duygusal
Phantom Thread posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.8/10   

Kadro
Yönetmen :
Paul Thomas Anderson
Yazar/Senaryo :
Paul Thomas Anderson
Oyuncular (Önemli roller):
Vicky Krieps, Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Sue Clark, Joan Brown, Harriet Leitch, Dinah Nicholson, Julie Duck, Maryanne Frost, Elli Banks, Amy Cunningham, Amber Brabant, Geneva Corlett, Juliet Glaves, Camilla Rutherford
Detaylar
Diğer Adı :
El hilo fantasma
 Süre :
130 dakika
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby Digital
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