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The Grey Matter (2014)
FilmKısa Film / Komedi / Korku
The Grey Matter posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.7/10   

Kadro
Yönetmen :
Luke McCoubrey, Peter McCoubrey
Yazar/Senaryo :
Peter McCoubrey
Oyuncular (Önemli roller):
Ebon Moss-Bachrach, Lucy Walters, Carter Roy, Jason Griffith, Debra Zane, Thom Woodley, Martin Glenn, Hande Iscen, Maher Kheirbek, Aaron Langley, Mike Long, Olivia McCoubrey, Margret Moore, Jonah Moran, Jen Paek
Detaylar
Süre :
18 dakika
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby
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