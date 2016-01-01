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|FilmAnimasyon / Kısa Film
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Puanlama
IMDb : 7.6/10
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IMDB Puanı : 7.2
Yönetmen : Alessandro Rak
Tür : Animasyon / Dram
Ülke : İtalya
Dil : İtalyanca / Neapolitan /...
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IMDB Puanı : 6.5
Yönetmen : Jayson Thiessen
Tür : Animasyon / Komedi / Aile Filmi
Ülke : Kanada / ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 6.4
Yönetmen : Raul Garcia
Tür : Animasyon / Gizem
Ülke : Lüksemburg / Belçika / İspanya / ABD
Dil : İngilizce