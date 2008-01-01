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Fubar (2011)
FilmAnimasyon / Kısa Film / Aksiyon
Fubar posteri
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 7.00/10
 7.0/10 (1 oy)
IMDb : 5.5/10   

Kadro
Yönetmen :
302 Found
Yazar/Senaryo :
302 Found, 302 Found
Oyuncular :
Apollo Abraham, 302 Found, Jeremy Domingo, Dean S. Jagger, Alissa Juvan, Natasha Malinsky, 302 Found, Henry Strzalkowski
Detaylar
Diğer Adı :
Fubar Redux
 Süre :
9 dakika
Görüntü :
Renkli
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Divx: Çıktı