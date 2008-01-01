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|FilmAnimasyon / Kısa Film / Aksiyon
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Puanlama
IMDb : 5.5/10
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IMDB Puanı : 7.0
Yönetmen : Greg Richardson
Tür : Animasyon
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 6.5
Yönetmen : John Hillcoat
Tür : Animasyon / Kısa Film / Western
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 5.5
Yönetmen : Raul Garcia, Manuel Sicilia
Tür : Animasyon / Komedi / Aile Filmi
Ülke : İspanya
Dil : İngilizce
Divx: