|
|FilmAnimasyon / Kısa Film
|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|
|
IMDB Puanı : 6.8
Yönetmen : Klay Hall
Tür : Animasyon / Macera / Aile Filmi / Fantastik
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
|
|
IMDB Puanı : 5.8
Yönetmen : Jean-François Laguionie
Tür : Animasyon
Ülke : Fransa
Dil : Fransızca
|
|
IMDB Puanı : 7.5
Yönetmen : Kevin Deters, Stevie Wermers
Tür : Animasyon / Kısa Film / Komedi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce