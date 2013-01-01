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|FilmKısa Film / Korku
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Puanlama
IMDb : 7.1/10
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IMDB Puanı : 6.9
Yönetmen : Rob McLellan
Tür : Kısa Film / Korku / Bilim Kurgu
Ülke : İngiltere
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 7.0
Yönetmen : James Ford Murphy
Tür : Animasyon / Kısa Film / Duygusal
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 5.6
Yönetmen : Giselle Marie
Tür : Kısa Film / Korku