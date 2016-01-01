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|FilmKısa Film / Aksiyon / Komedi
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Puanlama
IMDb : 7.0/10
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IMDB Puanı : 7.8
Tür : Kısa Film
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 7.2
Yönetmen : Jonás Cuarón
Tür : Kısa Film / Dram
Ülke : ABD
Dil : Greenlandic / İngilizce
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IMDB Puanı : 7.2
Yönetmen : Laurent Witz, Alexandre Espigares
Tür : Animasyon / Kısa Film / Komedi
Ülke : Lüksemburg / Fransa
Dil : İngilizce