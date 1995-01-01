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|FilmKısa Film / Komedi
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Puanlama
IMDb : 5.3/10
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IMDB Puanı : 6.9
Yönetmen : Ben Burtt
Tür : Belgesel / Kısa Film / Tarihi / Savaş
Ülke : ABD
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IMDB Puanı : 6.6
Yönetmen : Kieth Merrill
Tür : Belgesel / Kısa Film
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 6.6
Yönetmen : Jean-Jacques Annaud
Tür : Macera / Kısa Film / Duygusal
Ülke : ABD / Fransa
Dil : İngilizce