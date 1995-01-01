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Restaurant Dogs (1994)
FilmKısa Film / Komedi
Restaurant Dogs posteri
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 7.00/10
 7.0/10 (1 oy)
IMDb : 5.3/10   

Kadro
Yönetmen :
Eli Roth
Yazar/Senaryo :
Eli Roth
Oyuncular :
Tommy Allen, 302 Found, 302 Found, 302 Found, 302 Found, Jermaine Cheeseborough, Dan Kinsella, 302 Found, 302 Found, 302 Found, 302 Found, Doug McDermott, Randy Pearlstein, Adam J. Roth, Nick Taylor
Detaylar
Süre :
12 dakika
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Stereo
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