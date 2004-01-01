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|Mini DiziAnimasyon / Aksiyon
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Puanlama
IMDb : 7.5/10
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IMDB Puanı : 6.6
ANN Puanı : 7.0
Yönetmen : Tensai Okamura
Tür : Animasyon / Aksiyon / Macera / Komedi
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Türkçe Adı : Solan Yapraklar
IMDB Puanı : 7.1
ANN Puanı : 6.8
Yönetmen : Hiroyuki Imaishi
Tür : Animasyon / Aksiyon / Macera / Komedi / Bilim Kurgu
Divx:
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Türkçe Adı : Yerdeniz öyküleri
IMDB Puanı : 6.5
ANN Puanı : 6.9
Yönetmen : Goro Miyazaki
Tür : Animasyon / Macera / Fantastik
Divx: