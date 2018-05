Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.

Puanlama 7G Puanı : Currently 0.00/10 0.0/10 (0 oy) IMDb : 7.5/10

Kadro Oyuncular :

Go Inoue Detaylar Diğer Adı :

Rage of Bahamut: Virgin Soul

Görüntü :

Renkli