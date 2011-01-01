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|FilmKısa Film / Komedi / Korku
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Puanlama
IMDb : 6.5/10
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Yönetmen : Forde Lamberth
Tür : Kısa Film / Korku / Bilim Kurgu
Ülke : Avustralya / Arjantin
Dil : İngilizce / İspanyolca
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IMDB Puanı : 7.2
Yönetmen : Lars Kornhoff
Tür : Kısa Film / Dram / Aile Filmi
Ülke : Almanya
Dil : Almanca
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IMDB Puanı : 6.0
Yönetmen : Melissa R. Butts
Tür : Belgesel / Kısa Film
Ülke : ABD
Dil : İngilizce