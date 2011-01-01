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Slash-in-the-Box (2011)
FilmKısa Film / Komedi / Korku
Slash-in-the-Box posteri
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 8.00/10
 8.0/10 (1 oy)
IMDb : 6.5/10   

Kadro
Yönetmen :
Nick Everhart
Yazar/Senaryo :
Nick Everhart
Oyuncular :
Tyler Hollinger, Elizabeth Masucci
Detaylar
Süre :
5 dakika
Görüntü :
Renkli
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