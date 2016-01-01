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Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018)
Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları
Film
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald posteri
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 7.00/10
 7.0/10 (2 oy)
IMDb : 6.9/10   

Kadro
Detaylar
Diğer Adı :
Fantastic Beasts and Where to Find Them 2
Süre :
Görüntü :
Renkli
Ses Sistemi :
Sonics-DDP / Dolby Atmos / IMAX 6-Track / DTS / 12-Track Digital Sound / Dolby Surround 7.1
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