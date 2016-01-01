|
Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları
|Film
|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
IMDb : 6.9/10
|
|
Türkçe Adı : 44. Çocuk
IMDB Puanı : 6.4
Yönetmen : Daniel Espinosa
Tür : Dram / Gerilim
Ülke : Çek Cumhuriyeti / İngiltere / Romanya / ABD
Dil : İngilizce
|
|
Türkçe Adı : Robinson Crusoe
IMDB Puanı : 5.3
Yönetmen : Ben Stassen
Tür : Animasyon / Macera / Komedi
Ülke : Belçika / Fransa
Dil : İngilizce / Fransızca /...
|
|
Türkçe Adı : Kan Bağı
IMDB Puanı : 6.7
Tür : Aksiyon / Gerilim
Ülke : Fransa
Dil : İngilizce