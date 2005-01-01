|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 4.0/10 (1 oy)
IMDb : 5.9/10
|Yönetmen :
Jon Avnet
|Yazar/Senaryo :
Gary Scott Thompson
| Oyuncular (Önemli roller):
Al Pacino, Alicia Witt, Leelee Sobieski, Amy Brenneman, William Forsythe, Deborah Kara Unger, Ben McKenzie, Neal McDonough, Leah Cairns, Stephen Moyer, Christopher Redman, Brendan Fletcher, Michael Eklund, Kristina Copeland, Tammy Hui
| Müzik :
Ed Shearmur
| Görüntü Yönetmeni :
Denis Lenoir
| Yapımcı :
Jon Avnet, John Baldecchi, Lawrence Bender, Boaz Davidson, Danny Dimbort, Randall Emmett, Michael P. Flannigan, George Furla, Todd Gilbert, Samuel Hadida, Manfred D. Heid, Jochen Kamlah, Gerd Koechlin, Josef Lautenschlager, Avi Lerner, Marsha Oglesby, Trevor Short, Andreas Thiesmeyer, Gary Scott Thompson, John Thompson, Shawn Williamson
|Oyuncular (Tam kadro):
Al Pacino, Alicia Witt, Leelee Sobieski, Amy Brenneman, William Forsythe, Deborah Kara Unger, Ben McKenzie, Neal McDonough, Leah Cairns, Stephen Moyer, Christopher Redman, Brendan Fletcher, Michael Eklund, Kristina Copeland, Tammy Hui, Vicky Huang, Victoria Tennant, Michal Yannai, Paul Campbell, Brenda McDonald, Carrie Genzel, Kaj-Erik Eriksen, Heather Dawn, Julian Christopher, Tim Henry, Mike Dopud, Brad Turner, Michael Adamthwaite, Jean Montanti, Timothy Paul Perez, Marcus Hondro, Trilby Glover, Damien Leake, Philip Moon, Bob Stephenson
| Diğer Adı :
88 minutos
| Süre :
108 dakika
| Ülke :
ABD / Almanya / Kanada
| Dil :
İngilizce
| Gişe hasılatı ($):
32,6 Milyon (Dünya) / 17,2 Milyon (ABD) / 435.848 (Türkiye)
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
R
| Ses Sistemi :
Dolby Digital / DTS / SDDS
| Yapımcı Firma :
TriStar Pictures, Millennium Films, Randall Emmett / George Furla Productions
Mahkeme için çalışan psikiyatrist Jack Gram, bir seri katil olan Jon Foster’in mahkûmiyetinden sorumlu bir kişi konumundadır. Seri katil, Jack Gramm’ı bir şahidi ve şahidin kız kardeşini ona karşı ifade verme konusunda kandırmakla suçlar. Jon’un cezasının infazı öncesi akşam saatlerinde Jack’e bir telefon gelir. Telefonda cinayeti çözmesi için sadece 88 dakikası olduğu söylenmektedir.