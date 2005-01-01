Puanlama

7G Puanı : Currently 4.00/10 4.0/10 (1 oy) IMDb : 5.9/10

Diğer Adı :

88 minutos

Süre :

108 dakika

Ülke :

ABD / Almanya / Kanada

Dil :

İngilizce

Gişe hasılatı ($):

32,6 Milyon (Dünya) / 17,2 Milyon (ABD) / 435.848 (Türkiye) Görüntü :

Renkli

Sınıflandırma :

R

Ses Sistemi :

Dolby Digital / DTS / SDDS

Yapımcı Firma :

TriStar Pictures, Millennium Films, Randall Emmett / George Furla Productions



Mahkeme için çalışan psikiyatrist Jack Gram, bir seri katil olan Jon Foster’in mahkûmiyetinden sorumlu bir kişi konumundadır. Seri katil, Jack Gramm’ı bir şahidi ve şahidin kız kardeşini ona karşı ifade verme konusunda kandırmakla suçlar. Jon’un cezasının infazı öncesi akşam saatlerinde Jack’e bir telefon gelir. Telefonda cinayeti çözmesi için sadece 88 dakikası olduğu söylenmektedir.

