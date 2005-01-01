88 Minutes (2007)
88 Dakika
FilmDram / Gizem / Gerilim
88 Minutes posteri
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 4.00/10
 4.0/10 (1 oy)
IMDb : 5.9/10   

Kadro
Yönetmen :
Jon Avnet
Yazar/Senaryo :
Gary Scott Thompson
Oyuncular (Önemli roller):
Al Pacino, Alicia Witt, Leelee Sobieski, Amy Brenneman, William Forsythe, Deborah Kara Unger, Ben McKenzie, Neal McDonough, Leah Cairns, Stephen Moyer, Christopher Redman, Brendan Fletcher, Michael Eklund, Kristina Copeland, Tammy Hui
Detaylar
Diğer Adı :
88 minutos
 Süre :
108 dakika
Ülke :
ABD / Almanya / Kanada
 Dil :
İngilizce
Gişe hasılatı ($):
32,6 Milyon (Dünya) / 17,2 Milyon (ABD) / 435.848 (Türkiye)
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
R
Ses Sistemi :
Dolby Digital / DTS / SDDS
Yapımcı Firma :
TriStar Pictures, Millennium Films, Randall Emmett / George Furla Productions
Konu
Mahkeme için çalışan psikiyatrist Jack Gram, bir seri katil olan Jon Foster’in mahkûmiyetinden sorumlu bir kişi konumundadır. Seri katil, Jack Gramm’ı bir şahidi ve şahidin kız kardeşini ona karşı ifade verme konusunda kandırmakla suçlar. Jon’un cezasının infazı öncesi akşam saatlerinde Jack’e bir telefon gelir. Telefonda cinayeti çözmesi için sadece 88 dakikası olduğu söylenmektedir.

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